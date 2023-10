All'epoca, ci aveva già provato Fabio Paratici. Che anni fa all'Arsenal aveva chiesto informazioni su un certo Folarin Balogun. E poi su un altro gioiello del vivaio: Charlie Patino. Che continua a piacere, pure tanto, alla Juve pure in questa prima era Giuntoli. In prestito allo Swansea, per l'Arsenal può partire ma solo a fronte del giusto prezzo: 30 milioni. Prime schermaglie, se ne riparlerà.