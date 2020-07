Buone notizie per Maurizio Sarri in vista del prossimo appuntamento di campionato contro il Milan. Archiviato il netto successo nel derby, che è valso l'allungo sulla Lazio a +7 - complice il ko dei biancocelesti contro i rossoneri - i bianconeri si sono ritrovati per una seduta di scarico alla Continassa alla quale hanno partecipato anche Giorgio Chiellini e Alex Sandro.



PRONTI PER IL MILAN? Il capitano della Juve, che era tornato in campo nel match contro l'Inter dello scorso 8 marzo dopo l'infortunio al ginocchio di inizio stagione, ha terminato dunque la fase di riatletizzazione iniziata durante il lockdown e torna a disposizione di Sarri per il finale di campionato e gli impegni di agosto in Champions League. Era assente invece dalla finale di Coppa Italia contro il Napoli Alex Sandro che, a causa di un problema al legamento collaterale del ginocchio, ha saltato tutte le partite di campionato dalla ripresa in avanti. L'allenamento di domani dirà di più sulle sue condizioni e quelle di Chiellini in vista di una convocazione per il match contro il Milan o, al più tardi, per quello con l'Atalanta del turno successivo.