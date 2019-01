“Pogba? Gli vogliamo molto bene, siamo legati a lui ma non ci abbiamo mai pensato e non abbiamo intenzione di pensarci. Milinkovic-Savic? Si tratta di un grandissimo calciatore, ma non abbiamo parlato né con lui né con la Lazio”. Rispondeva così Fabio Paratici, direttore sportivo della Juve, a margine della prestigiosa cerimonia di consegna dei premi “Manlio Scopigno” dello scorso 8 ottobre. La Juve ritrova Milinkovic-Savic dopo il 2-0 dell’andata e sa già che il serbo proverà a farsi rimpiangere dopo la prestazione sottotono dello scorso 25 agosto. Farsi rimpiangere, perché la Juve è sempre stata interessata al classe 1995 della Lazio e la scorsa estate ha anche cullato l’idea di regalarlo ad Allegri.



PALLINO DI MAROTTA - La storia è nota: la Juve era pronta a offrire alla Lazio 70 milioni di euro per Milinkovic-Savic, autore di 12 gol e 4 assist nello scorso campionato. Il presidente Lotito, però, ha sempre alzato il muro: per meno di 150 milioni di euro non si muove da Roma. Per la Juve è stato a lungo più di un’idea, ma ritenuta irrealizzabile per la richiesta monstre della Lazio. Obiettivo del direttore sportivo Paratici, ma soprattutto pallino di Beppe Marotta, in estate alla Juve e ora all’Inter. Non è un caso che Marotta prima di approdare all’Inter abbia davvero deciso di chiarire ogni ruggine o rapporto incrinato con Lotito, da qui la pace scoppiata nei mesi scorsi con sorrisi in Lega e battute di un'amicizia recuperata. RICHIESTA ESAGERATA - Marotta è stato sempre negativo sull'esito dell'operazione MIlinkovic-Juventus a giugno scorso propio perché conosceva il muro di Lotito, la richiesta di 150 milioni di euro. Ora è un nuovo capitolo d da qui nascono i rumors su Milinkovic in nerazzurro, un sogno che Marotta coccola da tempo. Convincere la Lazio rimarrà difficile, se non impossibile; dipenderà anche da un'eventuale asta, a cui la Juve non vuole partecipare al momento. La posizione di Paratici e della società bianconera è chiara: Milinkovic non vale la cifra richiesta da Lotito, perché non ha mai giocato la Champions, al Mondiale non ha lasciato tracce e gli manca ancora continuità, come si è visto in questa prima parte di stagione. Nella sfida di domani, sarà sicuramente l'osservato speciale...



@AleCosattini