Due cessioni fondamentali, che hanno permesso alla Juventus di mettere le mani su Federico Chiesa: nella giornata di ieri, Fabio Paratici e i suoi collaboratori hanno sbloccato lo stallo che avvolgeva il presente e il futuro di Douglas Costa e De Sciglio. Il brasiliano andrà in prestito al Bayern Monaco, mentre il terzino raggiungerà Rugani in Francia, sponda Lione, come confermato dal ds Juninho. Un incastro di movimenti e operazioni che sembrava difficile da risolvere in breve tempo, e invece la dirigenza bianconera si è mossa con decisione su ogni fronte, chiudendo definitivamente per l’esterno della Fiorentina.

CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM