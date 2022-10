Il derby torinese si è trasformato in. La trasferta a Torino di Dragan, ct della Serbia, non poteva andare meglio. Ha visto con piacere tutto quello che voleva vedere, compresi alcuni pregevoli cross di. MaSul piano del gioco non è stata una sfida memorabile, sia chiaro., in questo momento anche capocannoniere del campionato cona quota 6. Aveva sbagliato un gol nel primo tempo, si è rifatto nel secondo con la zampata del bomber vero. Non sappiamo se la Juve sarà capace di trarre da questa vittoria la forza per ripartire (come accadde un po' di stagioni fa, con la rete nel finale di Cuadrado), ma. Al Toro invece è mancata la sua principale caratteristica storica, la rabbia. Ci voleva un’altra consistenza per una partita che per i suoi tifosi vale una stagione.Fino alla mezz’ora, quando la Juve cercava di attaccare, faticava come se dovesse scalare le Tre Cime di Lavaredo.Poi, in una manciata di secondi, quella salita si è trasformata in una ripida discesa in fondo alla quale solo Milinkovic, davanti al suo ct, ha sfoderatoIn un derby già pieno di errori, quello di Rodriguez poteva essere fatale: palla regalata a Cuadrado sulla trequarti, dal colombiano a Kean, da Kean (con tunnel su Schuurs) a Vlahovic, sterzata in piena area su Djidji e palla sul sinistro, il piede giusto, conclusione da due passi solo davanti a Milinkovic che ha allargato il braccio sinistro, stile portiere di hockey, e ha respinto. Così come subito dopo ha respinto il tiro secco dal limite die parato in due tempi quello finale diIl primo tempo della Juve era tutto lì. Fino a quel momento non era riuscita a concludere una sola volta e quel poco, pochissimo di derby che si era visto era stato solo per merito del Torino. Intendiamoci, niente di eccitante, solo qualche tiro e qualche bella accelerazione di(anche lui serbo e anche lui sotto osservazione) sulla sinistra di fronte a Danilo che ne soffriva il primo spunto, per recuperarlo talvolta sul secondo.Anche nel caso di Vlahovic, nell’unica occasione dei primi 45', dopo aver applaudito la paratona di Milinkovic si può parlare di gol sbagliato.. Poca corsa, velocità di manovra ridotta da tutt’e due le parti, Toro e Juve cercavano soprattutto di non farsi male.. La Juve aspettava il tranquillo Toro nella propria metà campo, nessun accenno di pressing, né di aggressività. Insomma,. La sfida Torino ha preso colore nella ripresa, grazie anche alle distanze dei reparti che si erano allungate. La Juve è giunta presto alla conclusione pericolosa dalla distanza di nuovo con Locatelli con deviazione ancora di Milinkovic.. Due occasioni per i granata e poi la seconda vera palla-gol dei bianconeri con un assist di Kostic mandato in fumo da Kean. Primi cambi sui due fronti: Pellegri per Radonjiic (mah) e Milik per Kean.ha spedito la palla chissà dove. Ora c’erano spazi tali da rendere sempre più insistente e pericoloso Dusan Vlahovic. Che di testa (su cross pennellato di Kostic) ha costretto a un’altra decisiva deviazione Milinkovic in angolo. Però stavolta dalla bandierinaCosì il Torino ha mantenuto la sua sgradevole tradizione nei derby:. Peraltro la Juve non segnava da 268 minuti, compresa la Champions. Juric ha cambiato le ali, Karamoh a sinistra e Singo a destra per Lazaro e Ola Aina. A quel punto,che ha preso la palla e la metà campo della Juve, ma senza portare veri pericoli alla porta di Szczesny. Al 90', Allegri ha tolto Vlahovic per mettere Paredes perché in mezzo i suoi erano un po’ stanchi. La Juventus non vinceva una gara in trasferta (questa era sul campo del Toro) in tutte le competizioni dal 25 aprile contro il Sassuolo in Serie A, il bilancio era di 2 pareggi e 6 sconfitte fuori casa. IntantoAssist: 29’ s.t. Danilo (J)(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji (33’ s.t. Zima), Schuurs, Rodriguez; Aina (33’ s.t. SIngo), Linetty (33’ s.t. Karamoh), Lukic, Lazaro; Miranchuk, Radonjic (25’ s.t. Pellegri); Vlasic. All.: Juric.(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer (6’ s.t. Bonucci), Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean (28’ s.t. Milik), Vlahovic (45’ s.t .Paredes). All. Allegri.Arbitro: Mariani di ApriliaAmmoniti: 15’ s.t. Linetty (T), 48’ s.t. Lazaro (T)