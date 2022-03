Il piccolo allarme Dusan Vlahovic è rientrato: il fastidio all'inguine accusato in Juventus-Salernitana, che ha costretto l'attaccante a dare forfeit per gli impegni con la Serbia, è alle spalle. L'ex centravanti della Fiorentina si è allenato interamente con il gruppo alla ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo: contro l'Inter ci sarà, per cercare il suo quinto gol in campionato con la maglia bianconera (sono 21 le reti realizzate finora in questa Serie A tra Fiorentina e Juve). Ma per Allegri le buone notizie non finiscono qui.



ALTRI DUE RECUPERI - La seduta odierna ha infatti permesso di rivedere almeno parzialmente in gruppo anche Alex Sandro e, soprattutto, Denis Zakaria: il centrocampista svizzero è fuori da un mese, dal problema agli adduttori rimediato contro l'Empoli il 26 febbraio, ma il programma di recupero procede bene e contro l'Inter può tornare tra i convocati, così come il terzino brasiliano che aveva saltato il ritorno degli ottavi di Champions League con il Villarreal e la partita con la Salernitana per un fastidio al polpaccio. Se Zakaria e Alex Sandro, poi, partiranno dal 1' o più probabilmente dalla panchina, molto dipenderà dalle condizioni dei compagni, specialmente i Nazionali al rientro dagli impegni. Attenzione particolare sul terzino, considerando anche la squalifica di Luca Pellegrini: in questo senso, il rientro anticipato di Juan Cuadrado, presente già oggi alla Continassa, aiuta Allegri in vista delle scelte per il derby d'Italia.