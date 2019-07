#Higuain a colloquio da 10 minuti con Paratici (e a tratti Nedved) nel prepartita di Juve-Tottenham. Il resto della #Juve è in spogliatoio da tempo... @Gazzetta_it pic.twitter.com/oedwFpRSqF — luca bianchin (@lucabianchin7) 21 luglio 2019

Dove spesso si sa anche cambiare idea se necessario, non in questa occasione. Il Pipita, come noto, ha dichiarato di voler restare in bianconero, scottato com'è dalle deludenti esperienze al Milan e al Chelsea. Avventure che hanno scottato anche la Juve, un anno dopo di nuovo ferma al punto di partenza: trovare una soluzione ideale per piazzare Higuain., con Higuain chiamato a spingere via Edindalla capitale, magari proprio verso l'Inter. Ma tutto questo sarebbe semmai una conseguenza. La causa resta sempre la stessa: vendere Higuain.BRACCIO DI FERRO – La settimana che si sta concludendo ha visto arrivare Matthijs de Ligt alla Juve. Parallelamente la Juve ha lavorato anche su tanti altri fronti. Con Nicolas Higuain per esempio. Il fratello-agente del Pipita ha provato a ribadire in ogni modo la volontà di restare, proseguendo nel braccio di ferro in atto ormai da tempo. I continui rifiuti alle proposte arrivate non sta smuovendo la Juve, anzi.Ancora in questi giorni Higuain continua a respingere pure la corte della Roma, che non a caso ha avviato contatti anche per delle alternative, ma sa che da parte della società non ci saranno aperture verso una sua conferma, ragionamenti su come digerire un nuovo addio sono inevitabilmente in atto.perché Higuain potrebbe accettare offerte al ribasso (dagli attuali 7,5 più bonus ai 5 proposti dalla Roma) solo a patto di non dover rinunciare a niente. Intanto, pizzicati a chiacchierare col Pipita anche pochi minuti prima dell'amichevole col Tottenham mentre tutto il resto della squadra stava già preparandosi negli spogliatoi.