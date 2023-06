Lasi prepara a programmare il futuro. In attesa di scoprire quali saranno le decisioni della UEFA e di avere novità sul nuovo direttore sportivo, c'è un punto fermo nei piani bianconeri: arrivare a un nuovo centrocampista. L'addio disi fa sempre più vicino e nelle idee della società il nome che dovrà sostituirlo è chiaro:- Il classe '99 del Sassuolo è ritenuto il profilo ideale per rinforzare la mediana: per caratteristiche tecniche, abile nella doppia fase, e perché futuribile anche in ottica di una possibile cessione futura., al fine di mantenere una posizione di vantaggio nella corsa al centrocampista, comunque già agguerrita.- La concorrenza non manca infatti, in Italia e all'estero. L'amministratore neroverde Carnevali nicchia sul mercato interno e tiene la porta aperta alla, in particolare al, e per i Seagulls i 40 milioni di euro chiesti dal Sassuolo non sono un ostacolo insormontabile. Ma gli interessamenti in Serie A ci sono eccome e non solo riferendosi alla Juventus. Lè uscita allo scoperto nelle scorse settimane, Marotta ha confermato che il classe '99 è uno dei giocatori seguiti dalla società nerazzurra, pronta a reinserirsi nella corsa anche in vista della possibile partenza di qualche interprete del centrocampo di Inzaghi. Sullo sfondo resta sempre la, che più volte negli scorsi mesi ha accarezzato la possibilità di riportare a casa il ragazzo senza mai riuscire a concretizzare. Quello è il passato, ora la storia è cambiata: l'asta per Frattesi è pronta a partire, la Juve spinge ed è pronta alla sfida con Inter e club inglesi.