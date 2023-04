Se sbagli un rigore nel modo in cui l’ha fatto Milik, l’allenatore non c’entra. O forse sì, non avrebbe dovuto farglielo tirare. Se non calci in porta come ha fatto Locatelli, che ha dato il pallone a un compagno piazzato peggio di lui (Cuadrado), non c’entra l’allenatore ma quello che hai dentro, in testa o nel cuore. E si chiama paura.ma i portieri vanno in campo per quello e anche Szczesny è bravissimo su Barrow in chiusura di primo tempo, perché sennò la frittata era già bella che servita, e poi di nuovo nel finale, su Zirkzee e su Cambiaso,Troppa mediocrità diffusa, giocatori sopravvalutati come Locatelli o fuori condizione come Chiesa e lo stesso Milik, che realizza il pareggio. Altri stanchi come Danilo e Kostic o direttamente a fine corsa come Alex Sandro e Cuadrado.Servirebbe uno spartito per suonare calcio, ma in questi mesi Allegri ha solo aspettato che la Juventus virtuale, diventasse reale e invece le figurine d’estate, tali sono rimaste, anche ora che è primavera avanzata.la Juventus ha restituito sul campo i punti tolti e ripresi a tavolino. È sempre terza, ma è triste. Gioca meglio il primo tempo del secondo. Meriterebbe il pareggio all’intervallo, lo trova nella ripresa, con un sussulto d’orgoglio cui però non riesce a sovrapporre un secondo gol,poiché il monitor non funziona e così la decisione è di Mazzoleni, a Lissone. Sospetti, e molti, per la spinta che in avvio di azione, Orsolini rifila ad Alex Sandro. Quella, Mazzoleni non la vede o la giudica lecita. Rigore anche per Milik, cui Lucumi pesta il piede e toglie la scarpa esattamente sulla linea dell’area, che è area cioè rigore. Sozza non vede nemmeno questa volta, ma dicono sia bravo, e Mazzoleni lo aiuta di nuovo.Ed è proprio un guizzo di Iling-Junior a favorire il successivo sinistro di Milik, preciso e vincente, oltre il tuffo di Skorupski. Quando pensi che la Juventus stia per sopraffare un avversario colpito e sorpreso è invece Thiago Motta che rilancia la sfida, innesca il veloce Zirkzee e prova a prendersi l’intera partita. Ci va solo vicino, bravo Szczesny, ma dopo avere battuto l’Inter e fermato il Milan non perde nemmeno con la Juventus.@GianniVisnadi