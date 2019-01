Una suggestione, una pazza idea o forse qualcosa di più. Secondo il quotidiano La Repubblica,. O meglio, "un Ronaldo di 25 anni", riprendendo le sue dichiarazioni dello scorso settembre edi un'operazione che, sotto l'aspetto dei costi e del marketing, non presenterebbe tutte le criticità dell'affare Ronaldo o, restando a Parigi, di un eventuale addio di Neymar, l'altra stella del club transalpino.a una trattativa che nell'ottica della Juventus è destinata a comportare un investimento stimabile in circa 500 milioni di euro complessivi, ma con inimmaginabili effetti positivi in termini di ritorno economico. L'ex Monaco è stato acquistato per 180 milioni di euro e ha firmato un contratto fino a giugno 2022, mache sta rivisitando la sua posizione circa una possibile nuova violazione del Fair Play Finanziario e in particolare ai contratti di sponsorizzazione firmati con alcuni brand riconduciibli alla stessa proprietà qatariota del club.- Un motivo in più per credere che, al termine di questa stagione,e, per una questione meramente "politica", al netto dei tanti rumors su un ritorno in Spagna del campione brasiliano, proprio il campione del mondo francese sarebbe il giocatore più "semplice" da sacrificare, non essendo ancora un uomo azienda come il suo compagno di squadra. In caso di partenza,, che non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l'attaccante classe '98.di euro. Le grandi manovre non sono ancora partite, ma la Juve pensa seriamente a regalarsi Kylian Mbappé al fianco di Cristiano Ronaldo.