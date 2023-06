La Juventus tratta Frattesi col Sassuolo (già nel mirino di Inter, Milan e Roma), ma non molla Rabiot. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il club bianconero farà un tentativo per convincere il centrocampista francese a rinnovare il contratto in scadenza per un altro anno alle stesse cifre (7 milioni di euro netti a stagione più bonus), anche se sarà difficile persuaderlo a restare a Torino soprattutto senza Champions League.



La trattativa non è ancora cominciata ma la dirigenza bianconera (che in attesa di Cristiano Giuntoli, ancora legato al Napoli, ha affidato il mercato a Giovanni Manna, braccio destro di Federico Cherubini, squalificato, responsabile della Next Gen), anche per volere di Massimiliano Allegri, che fatica ad accettare l’idea di doversi privare di uno dei suoi pupilli. La Juve sa di avere poche chance, perché Rabiot vuole giocare la Champions e ha parecchie pretendenti, soprattutto in Premier League, ma punta sul fatto che il centrocampista si trova bene a Torino e non ha ancora ricevuto una vera offerta.