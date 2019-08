L’universo Juve punta i fari sulla terra d’Albione, non potrebbe non essere così a tre giorni dalla chiusura del mercato in entrata in Premier League. Paratici è in Inghilterra, a Londra, dove lavora senza sosta su diverse operazioni, in entrata come in uscita. Il reparto offensivo bianconero rischia di subire una vera e propria rivoluzione, che prescinde da Romelu Lukaku. Che arrivi o meno il belga, al momento sempre più distante, Paratici dovrà comunque acquistare un attaccante.



DIASPORA - Kean è stato ceduto, Higuain da settimane è gentilmente invitato a far le valigie, lo stesso Mandzukic è in partenza, anche se il suo approdo al Manchester United è legato a filo doppio al buon esito dello scambio Dybala-Lukaku, quindi ad oggi sembra di difficile conclusione. Una vera e propria diaspora, che alla fine dovrebbe coinvolgere anche Dybala: il futuro in bianconero dell’argentino, nonostante i messaggi d’amore dei tifosi, appare segnato. L’incontro con Sarri difficilmente cambierà lo stato delle cose. Paratici e Nedved gli hanno comunicato il suo status: in vendita e, se non sarà lo United, il nuovo club di Paulo potrebbe essere il PSG, o anche l'Inter, magari in uno scambio con Icardi.



DI NUOVO ATTUALE - Sì, perché serve una punta di peso e, con Lukaku che si allontana, potrebbe tornare di moda il nome di Mauro Icardi. Uno scenario possibile, anche perché la guerra interna tra l’argentino e l’Inter fa il gioco della Juve, che monitora con attenzione risvolti e dettagli, piccoli e grandi, da poter poi eventualmente usare a proprio favore, pronta ad affondare il colpo. Il 9 bianconero non è stato ancora assegnato, e Mauro piace molto, e non da oggi, a Maurizio Sarri. I contatti con l’entourage del giocatore si sono interrotti circa un mese fa, ma basterebbe una scintilla a riaccendere un fuoco mai del tutto spento. Non c’è fretta, Paratici attende fiducioso, conscio che l’avvicinarsi del 2 settembre mette sempre più spalle al muro Marotta. Difficile, ma non da escludere, l'ipotesi di uno scambio con Dybala. Sul taccuino del ds resta anche, segnato con l’asterisco, anche il nome di Federico Chiesa. L’esterno viola ha da tempo un accordo con la Juve ma, a differenza del caso Icardi, la Fiorentina sembra pronta a tutto pur di trattenerlo, come ricordato anche oggi da Joe Barone, braccio destro di Commisso.