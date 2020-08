La Juventus non vuole svendere Paulo Dybala. Anzi, porta avanti la trattativa per il rinnovo del contratto con l'attaccante argentino. Intanto restano alla finestra alcuni grandi club europei: Barcellona (se parte Messi), Real Madrid, Manchester City e United.



IL POLPO - Con i Red Devils si potrebbe intavolare uno scambio con Paul Pogba, ma l'anno scorso la Joya disse no al Man Utd lasciando via libera all'Inter su Lukaku. Sempre secondo Tuttosport, per cercare di riportare a Torino il centrocampista francese i dirigenti bianconeri sono disposti a mettere sul piatto della bilancia Douglas Costa, preferito dagli inglesi a Bernardeschi. Il brasiliano viene valutato dalla Juve sui 35-40 milioni di euro, mentre Pogba costa almeno 100 milioni: la strada non è in discesa.