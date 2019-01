. Non perché i bianconeri siano interessati ad acquistare subito l'attaccante del Genoa, grande obiettivo di Leonardo per il dopo Higuain. Ma perché, gli uomini mercato della società del presidente Andrea Agnelli., presidente del Genoa,, l'uomo che ha portato Piatek in Italia, nonché l'intemerdiario della trattativa tra rossoblù e bianconeri per Cristian Romero, uno degli ultimi gioiellini lanciati dal Genoa., durante il quale i dirigenti hanno fatto il punto sul futuro del difensore argentino e non solo..., sono tanti i nomi di cui, tra una portata e l'altra, si è parlato., pronto a ripercorrere la strada da Torino a Genova in senso opposto rispetto a quattro anni fa.- come testimoniato dalle parole del suo agente, Marko Naletilic , è quella di restare alla Fiorentina almeno fino a fine stagione. Discorso diverso per. Antipasto, primo, secondo e mercato: storia di un pranzo di gennaio a Milano.