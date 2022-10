Un'altra tegola, l'ennesima, in un periodo nerissimo per la Juventus tutta. Lo stop muscolare di Angel Di Maria dopo appena 22 minuti dall'inizio della sfida contro il Maccabi Haifa rischia di privare a lungo Massimiliano Allegri della principale risorsa tecnica alla quale aggrapparsi in attesa dei pieni recuperi di Pogba e Chiesa. Il Fideo non è nuovo a questo tipo di infortuni in questa prima parte di stagione - si era fermato già dopo l'esordio, con gol, contro il Sassuolo in campionato e dopo i 45' di Firenze - nella quale ha già saltato 4 partite. Senza contare i due turni di squalifica osservati per l'espulsione di Monza.



IL FIDEO TREMA - Nella giornata di domani il giocatore argentino sosterrà i controlli di rito per verificare la gravità del problema al flessore e comprendere se si sia fermato in tempo o se ci sia la lesione. In quel caso i tempi di recupero sarebbero più lunghi e potrebbero, nella peggiore delle ipotesi, portare ad una sosta superiore al mese. Mettendolo persino a rischio per il Mondiale in Qatar ma soprattutto privando la Juve dell'unico giocatore in questo momento in grado di accendere la luce fino al prossimo gennaio.