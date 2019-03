La grande rimonta di ieri sera contro l'Atletico Madrid in Champions League ha ripercussioni positive anche in borsa per la Juventus. Questa mattina a Piazza Affari il titolo del club bianconero ha esordito con un rialzo del 20% a ridosso di quota 1,5 euro per azione. Dopo la prima ora già superata quota 50 milioni di contrattazioni, il doppio della media dell'ultimi mese.



In questa edizione della Champions la Juventus ha già incassato oltre 80 milioni di euro, più i ricavi da stadio: ieri all'Allianz Stadium è stato stabilito il nuovo record d'incasso con 5,5 milioni di euro. In caso di vittoria della coppa il club bianconero incasserebbe quasi 130 milioni.