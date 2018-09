Non c'era solo Ramon Planes, ds del Barcellona, ieri sera in tribuna a seguire il Sassuolo contro il Genoa. Perché la squadra di De Zerbi intriga, piace, lancia giovani e catalizza attenzioni; pare essere tornata la giostra di un tempo dopo qualche periodo di appannamento. Non a caso, la Juventus è sempre in rapporti solidi con il club neroverde e gli occhi di uno scout bianconero si sono concentrati sul match del Mapei con tre giovani che la Juve ha opzionato da tempo: Pol Lirola è stato ceduto a titolo definitivo, Rogerio solo in prestito mentre Magnani è stato preso dai bianconeri poi venduto al Sassuolo con corsia preferenziale. Tutti in campo, De Zerbi stravede per loro e il risultato è intrigante.



RADAR JUVE - Di certo, i due terzini sono tenuti d'occhio dalla Juventus con particolare attenzione: Lirola è un classe '97, ha sempre tanto mercato anche all'estero ed è in netta crescita, ieri in gol sotto gli occhi bianconeri. Ma soprattutto Rogerio da laterale mancino si sta comportando da rivelazione, la Juve memorizza perché questo ragazzo ha solo 20 anni e sta vivendo una stagione da titolare dopo i primi 6 mesi di ambientamento, mica male per un '98 che ieri ha strappato ancora ottimi voti. Magnani invece è la sorpresa, difensore centrale che la Juve considera promettente avendolo pescato dal Perugia quando solo un anno fa a quest'ora era in Serie C, a Siracusa. Tutti osservati speciali, Rogerio in primis ma la Juventus - con l'occhio vigile di Paratici - resta attenta. Senza dimenticare il vecchio pallino Manuel Locatelli: i bianconeri avevano provato un anno fa a inserirlo nei discorsi tra Bonucci e De Sciglio con il Milan, nulla di fatto. Ora il centrocampista classe '98 è stato ceduto al Sassuolo a titolo definitivo e la Juve può studiarlo, qualora dovesse far bene. Un'altra missione utile per prendere appunti e memorizzare, giovani e bravi...