Nuovi talenti crescono. Anche e soprattutto in Sudamerica, un altro territorio dove la Juventus è molto attiva negli ultimi mesi con gli uomini dello scouting coordinati dal ds Fabio Paratici. In particolare c'è il Brasile tra le mete dove stanno emergendo nuovi prospetti, l'ultimo che si è messo in mostra si chiama Luan Candido, terzino sinistro classe 2001 considerato l'erede di Marcelo. Un classico laterale sudamericano, abilissimo in fase offensiva e rapido, terzino di spinta che in Brasile è considerato un gioiello di prima fascia e dal futuro assicurato.



L'IDEA DELLA JUVE - Luan Candido è giovanissimo, arrivato praticamente bambino al Palmeiras nel 2015 ha superato tutti gli step delle giovanili ed è ormai entrato nel giro della prima squadra, stimatissimo da Felipao Scolari. Fisicità e soprattutto velocità nel menù di Luan, nelle Under del Brasile è molto considerato fino alla Sub20 dove è intoccabile; per le sue capacità in fase di spinta è capace anche di giocare da esterno più alto. Lo sa a memoria la Juventus che lo ha seguito a lungo e sta seriamente pensando a una proposta ufficiale per inserirsi nella corsa a questo terzino. Relazioni più che positive, c'è margine per sondare concretamente Luan Candido, i bianconeri hanno mosso le proprie pedine in queste settimane. CLAUSOLA E BARCELLONA - Ma l'operazione per portarlo in Europa è tutt'altro che semplice. Il motivo? Non solo un classico cartellino suddiviso in più parti come da usanza in Brasile, solo l'80% è del Palmeiras; soprattutto una concorrenza feroce e avvantaggiata da accordi precedenti. Perché se Lione e Borussia Dortmund hanno mandato i propri scout, il Barcellona fa sul serio avendo già presentato un'offerta per comprare sia il difensore centrale Vitao che Luan Candido offrendo al Palmeiras ben 20 milioni di euro per entrambi. La trattativa è ancora in piedi perché il club brasiliano è obbligato a interpellare anche il Manchester City in questi discorsi: per Luan infatti c'è una clausola di prelazione in favore dei Citizens che fu inserita ai tempi dell'acquisto di Gabriel Jesus, visti gli ottimi rapporti tra i due club. Insomma, il Barça si è mosso ufficialmente con una proposta e il Manchester City è chiamato in causa con corsia preferenziale: per la Juve si entra in un'operazione decisamente delicata e complicata. Ma Luan Candido piace tantissimo e i dialoghi sono già partiti, Paratici si giocherà le sue carte pur sapendo degli ostacoli tutt'altro che semplici da superare.