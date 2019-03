Il futuro della panchina della Juventus lascia aperti grandi scenari con la decisione sulla conferma o meno di Massimiliano Allegri che rischia di condizionare le mosse del club da qui a fine stagione. Ma c'è un'altra panchina per cui il club bianconero sta cercando di trovare un punto di riferimento certo ed è quella della formazione Under 23. E fra i vari candidati c'è anche la possibilità di un clamoroso ritorno: Andrea Pirlo



VUOLE ALLENARE - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l'ex centrocampista bianconero ha già il patentino internazionale conseguito con il corso Uefa B/A per cui può guidare tutte le squadre femminili, giovanili e maschili fino alla Serie C. Il suo desiderio è quello di allenare e può riuscirci già da quest'estate.



LA JUVE B LO ASPETTA - La Juventus, infatti, sta pensando di affidargli la panchina della Juve B, attualmente nelle mani di Mauro Zironelli e di cui la dirigenza bianconera non è soddisfatta. In panchina serve un profilo vincente, che sappia instillare nei ragazzi idee di gioco e un calcio votato alla vittoria. E chi lo sa, in qualche anno Pirlo potrebbe anche fare il salto da una panchina bianconera all'altra. La Juve ci crede, la trattativa è già avviata.