Andrea Pirlo durissimo. L'ex centrocampista della Juventus ha commentato la gara con l'Atletico dagli studi di Sky Sport: "La Juve può aver avuto paura dello stadio? Una squadra che ha paura dello stadio avversario non può sperare di vincere la Champions. Non è una questione di pressione. Se vuoi andare a vincere la UCL, non puoi giocare partite così, senza testa, senza personalità e senza voglia di costruire gioco. Sembrava come se l'Atletico volesse vincere e la Juve giochicchiare".



"Il problema? L'Atletico ha verticalizzato spesso, perché i suoi centrocampisti avevano sempre la testa alta prima di ricevere palla, la Juve non l'ha mai fatto. Tutti in orizzontale".