La Juventus lancia una criptovaluta. Come il Paris Saint-Germain, il club bianconero ha annunciato sul proprio sito il progetto per il lancio di uno "Juventus Official Fan Token", per incentivare la partecipazione del suo pubblico (340 milioni di fan nel mondo). I bianconeri hanno siglato una partnership con Socios.com, piattaforma specifica con sede a Malta.



COSA SI PUO' FARE? - Ma cosa permette di fare la valuta digitale? Tutti i tifosi del mondo potranno interagire e partecipare alla vita del club mediante una piattaforma di votazione e sondaggio, creando un legame diretto tra la società e i suoi fan. L'emissione è prevista nel primo trimestre del 2019.



IL COMUNICATO - "Uno degli obiettivi della partnership è quello di introdurre l’”Official Fan Token” bianconero, un gettone che puo’ essere scambiato sulla piattaforma mobile dai tifosi in tutto il mondo e usato per interagire con il Club attraverso polls e votazioni; un modo innovativo per permettere ai fans di far sentire la propria voce, creando una connessione ancora più forte con i colori bianconeri, e un’opportunità per il Club di continuare la propria strategia di fan engagement globale, in particolar modo nei confronti dei tifosi fuori dall’Europa".