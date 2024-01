La Juventus avvicina l’Inter, ma i nerazzurri comandano le quote scudetto. Champions, rischia il Napoli

La Juventus vince il big-match della 18esima contro la Roma e approfittando del pareggio dell’Inter a Genova si avvicina a soli due punti dai nerazzurri. Tuttavia, nonostante il parziale stop della capolista, per gli esperti sono ancora gli uomini di Inzaghi i favoriti in quota a 1,30 con la Juventus però ora più vicina tra 3,60 e 3,75, con il Milan a chiudere il podio a 15 volte la posta. Molto più equilibrio invece per quanto riguarda la lotta Champions League: per il quarto posto sale ancora la quota del Napoli, fermato sul pari al “Maradona” contro il Monza, e ora offerto a 2,50 su Snai, tallonato a quota 3 dalla Fiorentina, reduce dal terzo 1-0 consecutivo e solitaria al quarto posto in classifica, mentre la Roma – dopo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus - segue a 3,50. Per la lotta salvezza torna al successo la Salernitana nello scontro diretto contro il Verona, ma gli uomini di Inzaghi sono ancora in pole per la retrocessione, a 1,52, sull’Empoli dato a 1,60, dopo il pari contro il Cagliari, con i sardi offerti a 1,75 proprio come l’Hellas. Senza rivali Lautaro Martinez per il titolo di capocannoniere: nonostante l’assenza per infortunio, domina ancora il “Toro” proposto a 1,10, inseguito dal trio formato da Victor Osimhen, Oliver Giroud e Domenico Berardi, tutti fissati a 15 volte la posta.