La Juventus di Thiago Motta non entusiasma. Douglas Luiz, crisi quasi irreversibile: non vale 50 milioni

. Così latrascorre una notte al comando della classifica, anche se insieme al Napoli che ha una partita in meno. E con questa vittoria Thiago Motta migliora anche la preoccupante statistica delle partite in casa: adesso sono due vittorie e tre pareggi.La Lazio aveva giocato nettamente meglio per metà primo tempo, fino alla giustissima espulsione di Romagnoli. Nei settanta minuti restanti, la Juve ha colpito una traversa con Vlahovic e sprecato un’occasione incredibile con

Nella Juve si fatica a non confrontare le aspettative con la realtà, cioè la narrazione con la cronaca. Due mondi distinti, due poli quasi opposti.. A parte le due ricche soddisfazioni in Champions, delle otto gare di campionato non ce n’è stata neanche una davvero spettacolare. Con il risultato, poi, come al solito si aggiusta tutto e si correggono i giudizi che - bisogna ammetterlo - senza la scivolata di Gila all’85’ sarebbero stati molto severi.

Restano così le prestazioni dei singoli da segnalare.non sorprende più: è una sicurezza., poche storie: è il miglior centrocampista della rosa di Thiago Motta.è stato volitivo e presente pur senza la precisione del gol.il solito jolly, nobilitato dalla fascia di capitano.può dare di più. Tutti gli altri, nella norma.La Lazio rimpiange l’uomo in meno e tutti quelli che alla fine erano mezzi rotti (Castellanos, Nuno Tavares e anche l’autore dell’autogol sciagurato).