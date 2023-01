Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Josip Brekalo a Firenze, a poche ore dalla conclusione del calciomercato la Fiorentina l’ultima operazione che potrebbe andare a buon fine è quella con la Sampdoria per Abdelhamid Sabiri. I due club ormai sono mesi che continuano a parlare del suo futuro, con il primo contatto tra Fiorentina e Samp che ci sarebbe stato lo scorso ottobre, nonostante finora siano state rifiutate tutte le offerte proposte dai viola: a suo tempo i viola erano pronti ad ad offrire cinque milioni di proposta economica per avere subito Sabiri mentre i blucerchiati chiedevano almeno il doppio.



Benchè siano passati ormai mesi d quel primo contatto, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha sottolineato come in questi ultimi giorni di mercato la trattativa potrebbe nuovamente riaprirsi. Ad un giorno dalla conclusione delle trattative, la Fiorentina, dopo una prima offerta da due milioni di euro che è stata rifiutata dal club blucerchiato, riformulerà la proposta salendo sopra i 2,5 e probabilmente inserendo nell’operazione anche una percentuale sulla futura rivendita in favore della Sampdoria. Vista la situazione di classifica della Sampdoria il giocatore molto probabilmente rimarrà a Genova fino a giugno, resta da capire se poi vestirà la maglia viola oppure se prenderà altre strade.