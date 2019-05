Il mercato della Juventus ruota attorno al centrocampo. Dove arriverà il gallese Ramsey a parametro zero dall'Arsenal. In dubbio il futuro del regista bosniaco Pjanic, che non è più incedibile e anzi può partire in estate. In alternativa ai francesi Ndombele (Lione), Pogba (Manchester United) e Rabiot (in scadenza di contratto a giugno col PSG), la Gazzetta dello Sport in edicola oggi rilancia il nome di Sergej Milinkovic-Savic, nazionale serbo in forza alla Lazio.



Un freno alla trattativa è rappresentato dai rapporti tornati ostili tra i presidenti dei due club, Andrea Agnelli e Claudio Lotito. Che affianca il granata Cairo e lo spagnolo Tebas nella guerra dichiarata all'Eca (l'associazione dei club europei guidata dal numero 1 bianconero) contro il progetto legato al nuovo format delle coppe europee dopo il 2024: "È finito il tempo di servi della gleba, vassalli e valvassori", ha detto Lotito.