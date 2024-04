La Juventus si inserisce per Zirkzee: primi contatti

Laprova a inserirsi nella corsa a, ma per il gioiello delc'è da battere una forte concorrenza.I bianconeri pensano a un grande colpo per l'attacco in estate e tra i nomi nel mirino c'è anche quello dell'olandese, uno dei profili più caldi in vista della prossima finestra di mercato.- Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juve avrebbe avuto deiper il classe 2001. Anche con il, per capire se il club tedesco riacquisterà o meno Zirkzee utilizzando la clausola di recompra presente nel contratto (40 milioni di euro): se questo fosse lo scenario, allora i bianconeri sarebbero disposti a trattare proprio con il club tedesco. Se invece il giocatore dovesse andare altrove, ai bavaresi andrà il

- Ci sono però diversi ostacoli per la Juventus nella corsa a Zirkzee. Il primo è dato dai costi dell'operazione, non inferiori ai 45-50 milioni di euro: per i bianconeri sarebbe possibile solo con una cessione importante nell'ottica di un mercato di autofinanziamento.- Il secondo problema è dato dalla folta concorrenza per il giocatore del Bologna e che non riguarda solo il BayernMonaco. All'estero c'è anche l', pronto a offrire un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, ma in Italia ci sono ile soprattutto il, che in estate acquisterà un nuovo centravanti titolare e ha messo Zirkzee in cima alla lista, avendo anche il discorsoin ballo con gli emiliani.

- Non solo Zirkzee nel mirino della Juventus, perché sempre stando a Sky Sport Giuntoli è sempre attento e resta in pole per, duttile difensore classe 2002 che sta passando da esterno a centrale.