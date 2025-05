La Juventus soffre, ma vola in Champions: ora tocca a Conte rimettere a posto i cocci

Redazione Calciomercato

. Il verdetto arriva all’ultimo respiro di una vittoria all’ultima giornata contro il Venezia, penultimo in classifica. C’è da festeggiare il giusto, senza esagerare. Perché le feste sono altre, tipo quelle che si vivono a Napoli per lo scudetto.A proposito. Se non ci saranno (e non ci saranno…) colpi di scena durante i festeggiamenti,. Si ripeterà quindi il passaggio di consegne del 2014 alla Juventus. Prepariamoci dunque a un’estate di sogni (dei tifosi) e bisogni (dei giornalisti) per immaginare quali conseguenze avrà la staffetta Conte-Allegri, undici anni dopo. Probabilmente nulla sarà più come prima. Ma si vedrà…Negli ultimi quindi anni, dal Triplete interista in poi, dal 2011 a oggi, la posizione media raggiunta dal Napoli è pari a 3,6, cioè terzo posto e mezzo. Quella dell'Inter è 4° posto, quella del Milan è 4,8.- seppure scorbutica -, per l’uomo che delle ristrutturazioni immediate ha fatto il suo tratto distintivo.Intanto la Juventus agguanta comunque qualche decina di milioni dalla qualificazione alla Champions League. Ed è quello che conta, oggi.