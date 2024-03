La Juventus studia la conferma di Alcaraz: c'è l'idea rinnovo del prestito

Arrivato nel mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo della Juventus,. E una sola per novanta minuti. Le ultime due gare contro Atalanta e Genoa - due pareggi - le ha saltate per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra; l'argentino sta recuperando dall'infortunio e potrebbe tornare a disposizione per la prossima partita, o nella peggiore delle ipotesi per quella successiva contro la Fiorentina.- Intanto però la Juventus sta ragionando anche su come gestire la sua situazione in chiave mercato:. Difficilmente infatti la Juve lo prenderà a titolo definitivo a quelle cifre, ma l'idea del club è di confermare Alcaraz in qualche modo: tra qualche modo ci si siederà al tavolo col Southampton per rinegoziare l'accordo, la strada potrebbe essere quella di un rinnovo del prestito eventualmente discutendo nuove cifre.- Carlos Alcaraz era un vecchio pallino di Giuntoli, che l'aveva seguito già ai tempi del Napoli.. La trattativa col Southampton però non decolla. Anzi, non parte proprio: Giuntoli prende informazioni sui costi del'operazione, ne parla con De Laurentiis che blocca tutto perché la richiesta è troppo alta. Così quando il ds ha avuto la possibilità di portare Alcaraz in Italia ha affondato il colpo: dal Napoli alla Juventus, l'argentino è arrivato in Serie A e ora può rimanerci.