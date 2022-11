Dopo i vari Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic, la Juventus sembra voler continuare a pescare dalla Fiorentina, e questa volta nel mirino ci sarebbe però un difensore. Stiamo parlando del centrale brasiliano classe ’98 Igor Dos Santos, arrivato a Firenze nel gennaio 2020 dalla Spal.



Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello Sport il difensore della Fiorentina è in cima alla lista dei preferiti di allegri: il numero 98 viola andrebbe a comporre una difesa tutta verdeoro con Bremer, Danilo ed Alex Sandro. Secondo quanto spiegato dal quotidiano, i dirigenti bianconeri nelle ultime ore starebbero intensificando i contatti con l’agente del giocatore per capire i margini dell’operazione: pur essendo uno dei pilastri difensivi di Vincenzo Italiano il centrale ha un contratto in scadenza nel giugno del 2024.