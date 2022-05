Sarà un'estate di grandi cambiamenti in casa Lazio del resto lo stesso Maurizio Sarri nella serata di ieri ha confermato a Dazn che: "Vediamo come arriviamo all’anno prossimo perché c’è il rischio di perdere diversi calciatori, ne abbiamo molti in scadenza e tanti che hanno richieste di mercato".



Chi sono però coloro che possono andare via? Sicuramente Strakosha e Acerbi oltre al già salutato Luiz Felipe per la difesa. Milinkovic-Savic e Luis Alberto oltre a Leiva a centrocampo e infine rimane il dubbio su Immobile, per ora intoccabile, ma su cui non sono escluse offerte in arrivo.