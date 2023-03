Ci saranno oltre 3000 tifosi della Lazio a Monza, al seguito della squadra di Sarri. Anche grazie a loro il Brianteo farà registrare il record d'incassi nella sua storia. Lo stadio sarà tutto esaurito, compreso il settore ospiti. Non una novità per i biancocelesti che in questa stagione hanno già fatto segnare otto sold-out in partite lontane dalla capitale, in Italia e in Europa. Saranno nove domenica e a Milano si arriverà a dieci. Gli oltre 4300 biglietti messi a disposizione dall'Inter per i tifosi in trasferta sono stati polverizzati in meno di 2 ore dall'apertura della vendita. Nello sprint di fine stagione verso la Champions Immobile e compagni potranno dunque contare ancora sulla spinta del proprio pubblico.