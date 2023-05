La Lazio rompe gli indugi su Gimenez. Secondo alcuni media messicani (paese di origine del calciatore) i biancocelesti avrebbero già presentato una prima offerta per l'attaccante del Feyenoord da 15 milioni. L'impressione lasciata alla dirigenza laziale nel doppio confronto ai gironi di Europa League è stata positiva e per questo sembrerebbe che si voglia giocare d'anticipo per battere la concorrenza. La società di Rotterdam ha invece tutto l'interesse a scatenare un'asta per il cartellino del proprio giocatore (in scadenza nel 2026). La cifra è infatti ritenuta troppo bassa dagli olandesi, ma è sufficiente a far capire che l'interesse dei capitolini è concreto e che il talento classe 2001 è davvero uno degli obiettivi principali individuato dal club come vice-Immobile.