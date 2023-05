Con una Lazio in piena corsa per la qualificazione in Champions, c’è un giocatore che ha già fatto le valigie e non tornerà più. Il 16enne Luka Romero ha raggiunto i compagni dell’Argentina per giocare il Mondiale Under 20 che inizierà il 22 maggio, poi sarà svincolato. La società infatti non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, il giocatore è già libero da tempo di firmare con un nuovo club e dal 1º luglio sarà svincolato.