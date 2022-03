IL TABELLINO

molto sarriana,frullato abbastanza agevolmente (3-0), dall’uno-due(su calcio di rigore)-nel primo tempo e dal sigillo imperioso dinella ripresa. La classifica tra le nuvole dell’Olimpo si accorcia, Roma torna Capoccia (la Lupa ha liquidato l’Atalanta) e insomma si annuncia un gran finale alle spalle del trio Mian-Napoli-Inter che si giocherà lo scudetto. Juventus permettendo.il rigore fischiato da Maresca (su convocazione all’on field review del Var, Di Paolo) per un tocco di braccio die trasformato da Immobile ha mandato all’aria i piani tattici di Mazzarri.Il raddoppio dello spagnolo, allo spirare del primo tempo, mette in ghiacciaia la vittoria.In avvio di ripresa ha dato il segnale di poter tornare in partita, il capolavoro brasiliano di– mezza difesa dribblata e pallone scodellato nel sacco – ha tagliato le gambe a qualunque sogno di rimonta.della bandiera per lo spirito e il coraggio che ha profuso quando il verdetto del match era ormai scritto nel marmo. Citazione d’onore perche ha contenuto e spento gli slanci di immobile. Superba la prima frazione di gioco di Luis Alberto, frizzante il match di Felipe Anderson, impreziosito dalla gemma del gol. La difesa non ha avuto sbavature,hanno cancellato Joao Pedro e sugli esterni Radu e Marusic (espulso nel finale per doppio giallo) hanno ridotto al minimo gli affondi podistici di Bellanova e i guizzi estemporanei di Dalbert. Immobile ha concluso dolorante per una forte contusione al costato. Mancini fa gli scongiuri.Cagliari invitto otto volte nelle ultime nove, la Lazio arriva sull’Isola con la bocca amara per la sconfitta di Napoli., Joao Pedro unica punta appoggiato dalla “forchetta” formata da Marin e Pereiro.sostenuto al largo da Felipe Anderson, che ha vinto la concorrenza di Pedro, e Zaccagni. Arbitra il napoletano Maresca.Gagliardo l’avvio della Lazio. Difesa alta, manovra avvolgente ai due tocchi, in mezzo al camposale in cattedra e ricama deliziose trame col pallone fra i piedi,arranca e lo perde quasi sempre. Andrà meglio nella ripresa e il rossoblù avrà modo di riequilibrare la sfida. L’altro mediano di Mazzarri, il ruvido, prova ad incollarsi a, in avvio limitato da un pestone alla caviglia sinistra.agisce a pressione sul portatore di palla biancazzurro e prova ripartenze verticali. Al 13’, l’avvisaglia del primo gol, Immobile apre dolce dolce a destra per Anderson, il tiro del brasiliano, tutto solo, è una carezza a Cragno. La svolta due minuti dopo.il pallone incoccia, che all’ultimo istante lo ritrae dietro la schiena.. Bizzarrie del regolamento. La trasformazione di Immobile è perfetta: Lazio avanti di uno.dietro tiene abbastanza bene con la coppia centrale dei teenagers Lovato-Altare, davanti è tutta un’altra storia.si spegne nelle grinfie del duo Luiz Felipe-Acerbi, Bellanova è attivo sull’out di destra contro Radu che riceve assistenza dai compagni nell’uno contro uno, proprio come piace aquando lo spagnolo si adatta a far legna rinculando. Goldaniga fallisce il facile tap in a tu per tu con Strakosha, Milinkovic spreca di testa il solito pallone con i giri contati di Luis Alberto., qualcuno (Milinkovic) si piace troppo e si guarda allo specchio, pensando ma come sono bravo e certi colpi di tacco francamente non sono funzionali alla squadra. Ma è un attimo. Il Cagliari mette fuori la testa, attacca conQuasi all’intervallo quel Toscanini del pallone che è Luis Alberto fa un numero di altissima scuola. Ruba palla sulla trequarti difensiva imbecca Immobile che apre a volo perreduce dalla corsa di 60 metri e per lui è un giochetto scodellare in porta il pallone del 2-0. Chapeau.fulminee della Lazio. Nella prima,ci mette una pezza salvando su Immobile in capo ad un magistrale contropiede in superiorità numerica. Mazzarri mette mano alla panchina, fuori Altare e Deiola, dentro Carboni e Pavoletti, il Cagliari passa a due punte, con Pereiro a fare la rampa di lancio. Poco oltre il quarto d’ora di giocoil pallone del 3-0. Game over.e caparbio macina palloni come se la partita fosse ancora aperta, la Lazio si permette il lusso di aspettarlo nei trenta metri finali e riparte di gran carriera., Mazzarri manda dentro Zappa per Dalbert e Ceppitelli per Goldaniga (botta alla schiena),al termine del solito contropiede condotto nel vuoto, e le ultime emozioni vengono dall’antico Radu che resta in campo zoppicante, dale dalla botta al costato rimediata da Immobile che fa tremare Sarri.. Il Cagliari esce a mani vuote però con la serena coscienza di avere altre frecce da scoccare. Sabato prossimo è in agenda al Picco la sfida con lo Spezia e allora sì che la banda Mazzarri non dovrà sbagliare.Marcatori: 19' p.t rig Immobile (L), 43' p.t Luis Alberto (L), 17' s.t Felipe Anderson (L)Assist: 43' p.t Felipe Anderson (L): Cragno; Altare (12' s.t Carboni), Lovato, Goldaniga (32' s.t Ceppitelli); Bellanova, Grassi, Deiola (12' s.t Pavoletti), Marin, Dalbert (32' s.t Zappa); Joao Pedro, Pereiro (22' s.t Baselli). All. MazzarriStrakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (42' s.t Basic); Felipe Anderson (39' s.t Romero), Immobile, Zaccagni (23' s.t Pedro). All. SarriArbitro: Fabio Maresca di NapoliAmmoniti: 18' p.t Altare (C), 27' s.t Marusic (L), 29' s.t Marin (C), 45' s.t +2 Lovato (C)Espulsi: 43' s.t Marusic (L)