Non solo De Zerbi e Sinisa Mihajlovic per il dopo Simone Inzaghi alla Lazio. Come scrive LaLazioSiamoNoi.it, Claudio Lotito, che proverà fino alla fine a trattenere il tecnico cercato dalla Juventus, sta pensando anche a Fabio Liverani, guida del Lecce secondo in B e promosso in A.