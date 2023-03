Certi errori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornanoCi perdoneranno i tifosi della, ma il gioco di parole per lo sciaguratocalza proprio a pennello. In una stagione tutto sommato positiva per il centrale brasliano ex Atalanta, con, ecco tornare la sua. Che giocando nella Roma non è esattamente uno spauracchio tra i più agevoli da affrontare. Riavvolgiamo il nastro.15 gennaio 2021, primo derby per Ibanez,: Immobile e Luis Alberto (doppietta) firmano il 3-0,e in particolare sulla prima del bomber laziale, abile nello sfruttare lo scippo di Lazzari sul disattento numero 3. Nella stagione successiva, a settembre, Ibanez va a segno e trova il primo gol in giallorosso, ma la giornata resta negativa perché la Lazio vince 3-2.Errore, anzi orrore ripetuto all'andata del campionato in corso, con un'amnesia da matita blu su, che come Lazzari in passato è libero di impossessarsi del pallone e servirlo al marcatore di turno,. Mourinho ha provato a non distruggere psicologicamente il suo difensore e ha tolto all'intervallo il già ammonito Mancini per inserire Celik, ma la gara era già compromessa.Non c'è due senza tre: dopo 33 minuti della stracittadina di ritorno, intervento a gamba alta, dopo aver perso il pallone, nei confronti dilanciato in contropiede.Che adesso, sul serio, rischia di dover fare i conti con una sorta di complesso ogni volta che affronterà in futuro l'altra squadra di Roma.