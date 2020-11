In casa Lazio potrebbe esserci un ulteriore colpo di scena, ma stavolta positivo per Inzaghi. Visto il recupero di Stefan Radu e quello ancora lontano di Senad Lulic, come riporta Il Corriere dello Sport il club capitolino starebbe pensando di inserire subito il romeno nella lista della Serie A per averlo già a disposizione contro la Juventus. Radu, che lo scorso anno c'era in entrambe le vittorie contro i bianconeri, è un pilastro della difesa di Inzaghi, e vista l'emergenza sarebbe un recupero importantissimo. Al suo posto, con ogni probabilità uscirebbe Vavro. Per l'inserimento di Lulic invece se ne riparlerebbe dopo gennaio.