Colpo di scena in casa Lazio: i tamponi eseguiti all'intero gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo.



I FATTI - Ricostruiamo i fatti: nelle ultime ore i biancocelesti si sono sottoposti, come da regolamento, ai tamponi processati dal laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, abilitato dalla Figc e a cui la Lazio si rivolge per i test prima delle partite di Serie A. In parallelo, però, il gruppo squadra si è sottoposto a esami rapidi presso il Campus Biomedico di Roma per un ulteriore accertamento. Esami che - come circolato nelle scorse ore - hanno dato tre esiti positivi. In serata, però, la notizia clamorosa, con l'arrivo degli esiti dei tamponi da Avellino, risultati tutti negativi.



PER LA JUVE... - Da capire, ora, cosa succede in vista della sfida contro la Juve, in programma domenica alle 12.30 all'Olimpico: è ipotizzabile, a questo punto, che tutti i calciatori possano scendere in campo domani per l'allenamento di rifinitura agli ordini di Simone Inzaghi.