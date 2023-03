In Under 21 c’è una situazione simile a quella di Retegui.e convocato per la prima volta dal ct Nicolato per le amichevoli con Serbia (venerdì 24) e Ucraina (lunedì 27).- Passaporto italo-argentino grazie alle origini del nonno paterno, ha già giocato con Under 15 e 17 dell’Albiceleste ma ora è il momento di cambiare nazionale., che secondo il Corriere dello Sport studia da tempo il profilo del ragazzo e lo sta valutando per l’estate: con la maglia del Belgrano ha totalizzato 4 gol e 8 assist in 77 presenze da quando è salito in prima squadra, l’anno scorso ha festeggiato anche una promozione dalla seconda alla prima divisione.- Si ispira a Riquelme, ha le movenze del Mudo Vazquez e la valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.per l’inchiesta della Fifa che vietò di tesserare extracomunitari minorenni. Toccata e fuga dall’Europa, ma presto potrebbe tornarci: un altro Retegui per l’Italia, la Lazio studia Zapelli.