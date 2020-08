Archiviata la delusione per David Silva, per la Lazio è tempo di rituffarsi nel mercato alla ricerca del colpo per la prossima stagione. In primo piano sui taccuini dei betting analyst c’è ora la difesa: gli occhi della società sono puntati su Thiago Silva, a oggi ancora in ballo per la Champions League con il Paris Saint-Germain. Il centrale brasiliano, secondo le indiscrezioni, sta pensando al ritorno in patria una volta chiusa la stagione, ma per i quotisti non è escluso il colpo, con il sì alla Lazio dato a 6,00. In primo piano anche un altro nome di lusso, pure lui con un passato recente al Psg: il blitz su Edinson Cavani, apparentemente destinato al Benfica, riporta Agipronews,è dato come quello per Thiago Silva a 6 volte la posta.