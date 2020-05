La Serie B punta la ripartenza per giocare tutte le partite, playoff compresi. Dal Consiglio Direttivo di ieri è emersa la possibilità di ripartire il 20 o il 23 giugno per finire il 20 agosto, la Leba B è pronta ad aiutare i club per garantire tamponi a tutti, ma ci sono ancora alcuni nodi da risolvere: a partire da come estendere i contratti in scadenza, serve un provvedimento da Fifa o ente legislatore e comunque grandi sacrifici da parte di squadre e tesserati.