La Lega Serie A ha twittato la manita dopo Milan-Sassuolo ma è stata costretta a rimuoverla dopo le critiche: emoticon modificata dopo poco, visto che il simbolo della mano con le cinque dita nell’account ufficiale aveva creato parecchia tensione tra i tifosi del Milan, per quella che veniva considerata una presa in giro e una mancanza di rispetto, in seguito al brutto ko patito dai rossoneri. Tutto risolto in poco tempo, ma la gaffe resta.