Roberto Martinez è il tecnico più giovane della Liga. In una recente intervista ha raccontato di curare molto gli aspetti psicologici, oltre a quelli tecnici. "Per una questione di igiene mentale non uso i social", ha aggiunto nel presentare il suo lavoro in Andalusia dove il Granada, venduto dalla famiglia Pozzo ai cinesi, sta imponendosi come la sorpresa dell'anno. A proposito di problemi psicologici, Zidane smentisce che il portiere Courtois soffra di stati d'ansia, ma intanto lo lascia a riposo: in porta va Areola, che ne combinerà una grossa.

. Nemmeno due minuti e il Madrid è già in vantaggio: l’apertura di esterno sinistro che quella testa matta di Bale confeziona tagliando il campo e liberandoCon il fortino violato in un sospiro, il Granada è visibilmente scosso. Tanto più che deve far fronte a un altro passaggio negativo,ma non è certo solo colpa sua se il Real dilaga. Carvajal, costretto dall’emergenza a cavalcare la fascia sinistra, diventa una specie di incubo per la difesa andalusa. Rui Silva para tutto il parabile ma pochi secondi prima dell’intervallo un assist di Valverde favorisce. Il Real controlla la situazione con il vantaggio che nell’organico del Madrid c’è anche il pallone d’oro che ha fatto imbizzarrire Ronaldo: Modric parte dalla panchina, poi entra per sostituire Kroos, che sente odore di stiramento e all’ora di gioco chiude la partita con un destro dal limite che non consente rimedio.. Rigore ineccepibile che l'attaccante venezuelano non sbaglia. Il Granada si eccita mentre il Real, come spesso gli capita, smarrisce le coordinate e incassa ancheZidane sostituisce Bale, stremato, con James. Rui Silva fa un miracolo su Benzema. Ma la ricreazione è finita:. Il Real guarda tutti dall'alto e conta i giorni che lo aspettano per arrivare alla prima resa dei conti: il 26 ottobre al Camp Nou.