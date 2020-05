Dimentichiamo la firma di Gigio Donnarumma, la conferma di Zlatan Ibrahimovic, l’arrivo di Ralf Rangnick, la permanenza di Paolo Maldini. L’8 maggioIlche aveva, è fortunato perché quello scricciolo alto solo 170 centimetri, vieneL’allenatore del Travagliato, Settembrino, insiste però con Italo, che, da poco, aveva lasciato la società nerazzurra per trasferirsi al Milan., che vengono colpiti dallaAl U.S.O Travagliato vanno un milione e mezzo, con la clausola che, a ogni centimetro di altezza, sarebbe stato corrisposto un milione in più. Niels, intuisce le splendide doti del ragazzo.. A Verona, il 23 aprile 1978, non esita allora a metterlo in campo dal primo minuto, vista l’assenza di “Ramon“ Turone.Nonostante i suoi diciotto anni,I numeri non possono trasmettere le sensazioni che ha regalato Franco Baresi,. E’ sufficientedove finiscono inesorabilmente gli attaccanti avversari, straniti, increduli e battuti. Ha giocato sotto la neve con la testa insanguinata. Con un braccio rotto dopo uno scontro con Klismann.soffrendo il caldo asfissiante, urlando per i crampi, piangendo per il rigore sbagliato, ma, alla fine, eletto migliore in campo Non ero presente alla partita di addio, che si è disputata il 28 ottobre 1997, a San Siro. Ho visto la partita da una stanza di albergo a Mosca, mentre una fitta nevicata imbiancava la piazza del Cremlino.Un canale russo trasmetteva le sue ultime prodezze, il suo ultimo saluto ai tifosi del Milan, l’addio agli appassionati di calcio di tutto il mondo. Baresi lasciava il calcio.