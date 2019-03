Né lusso, né denaro, il più grande regalo che un padre può fare a un figlio è la dignità. Parola di Gabriel Omar Batistuta. L'ex attaccante argentino di Fiorentina, Roma e Inter spiega i propri valori e, ospite della trasmissione Reconquista Hoy, spiega come sia possibile che il figlio quasi ventenne Joaquin lavori in una copisteria: "Che i miei figli lavorino, per me, è come poter regalare loro la dignità. Potrei permettermi di regalare ai miei figli delle auto nuove e di lusso - prosegue Batigol - ma non so quanto si sentirebbero felici, o almeno quanto potrebbe durare quella felicità. Io so che magari prendono l'auto, si fanno un giro per le vie del centro e le ragazze, o la gente, li guardano. Molti potrebbero pensare 'però, guarda che auto che ha!'. E questo li potrebbe imbarazzare, perché dentro di loro sanno che quell'auto non è veramente loro. Non c'è paragone col guidare un'auto magari meno bella e potente, ma di cui poter dire: 'Questa me la sono guadagnata da solo'".