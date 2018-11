La capacità di trasformare una palla in gol, la capacità di trasformare la disperazione in gioia, la capacità di trasformare un Adriatico depresso in un Adriatico in festa. Ferdinandoè stato mandato in capo da Bepiper provare a riprendere una gara che il Pescara stava buttando via, sopra 2-0 e raggiunto 2-2 da un Lecce in 10, che ha giocato l'ultimo quarto d'ora in 9.- Il primo un gol alla, all'89esimo: palla sulla destra, si accentra e scaglia il suo sinistro sul secondo palo. Il secondo un gol da scattista: contropiede all'ultimo minuto, sulla sinistra, e ancora un colpo mancino che trafigge Vigorito. Poker Pescara, che si riprende il primo posto in vista del big match col Palermo. Classe '98, rientrato in prestito in estate dalla, ha cancellato un periodo non facile.- E' sempre stato in panchina, in questa stagione.. E due gol:. Due gol che possono dare la svolta a una stagione molto dura finora per Del Sole, che ha iniziato la preparazione con ladove è sbarcato lo scorso gennaio, e ha potuto vedere da vicino: "; nella Juventus ho lavorato tanto. Ora sono più maturo".- Brillò nella prima parte di stagione con, poi laa gennaio decise di portarlo a, con un Massimilianoche ha speso parole sempre positive per il talento napoletano cresciuto in: "Non ci ho messo lo zampino per portarlo qua, ma mi piace, lo seguo da un po'. Tra l'altro è fidanzata con la figlia di una mia carissima amica" le parole a inizio 2018. Non ci avrà messo lo zampino nella trattativa, ma sicuramente nel segnalarlo agli scout. E ora, dopo 6 mesi con la Primavera bianconera, lo scambio di prestiti cone il ritorno in biancazzurro.@AngeTaglieri88