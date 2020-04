Il futuro di Suso nelle mani della Liga. Secondo quanto sottolinea As, qualora l'interruzione del campionato spagnolo diventasse definitiva allora il Siviglia sarebbe costretto ad anticipare il riscatto dell'attaccante nativo di Cadice. L'accordo con il Milan è stato trovato sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.



25 MILIONI IN ARRIVO - Il Siviglia attualmente è terzo in classifica e, quindi, in caso di chiusura della Liga, avrebbe guadagnato il pass per la prossima Champions League. Nelle casse del Milan entrerebbero ben 25 milioni di euro da ascrivere alla voce plusvalenza piena. Un assist perfetto dalla Liga, Suso può anticipare il suo passaggio a titolo definitivo nel club andaluso.