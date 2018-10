C'è un gesto di fairplay dietro al successo della Lupa Frascati contro la Luiss, in un match valevole per il campionato Promozione. Succede tutto nel finale: a circa 3 minuti dalla fine sul risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa, il capitano della Lupa Frascati è a terra per crampi ed il pallone è tra i piedi del portiere frascatano che viene invitato a mettere fuori la palla per consentire l'intervento del massaggiatore. La sfera però viene intercettata e messa in rete da un giocatore della Luiss che riporta il risultato in parità. A seguito delle grandi proteste il tecnico della squadra ospite, Romberto Rambaudi (foto: Lazio News 24), ordina ai suoi ragazzi di fermarsi, per permettere alla Lupa di segnare e vincere la gara. Il gol decisivo porta la firma di Nicholas Muzzi, figlio di Roberto, ex attaccante di Roma, Udinese e Cagliari: "Non ho mai segnato una rete così semplice in carriera – sono le parole riportate da Il Messaggero – Scherzi a parte, tutto è partito in occasione del gol del 2-2 della Luiss. Il nostro portiere stava mettendo il pallone in fallo laterale visto che c’era un compagno a terra con i crampi, noi eravamo totalmente fermi, ma un giocatore avversario evidentemente non ha capito la situazione e ha recuperato il pallone prima che uscisse, siglando il gol del pareggio. A quel punto c’è stata un po’ di tensione e diverse discussioni in campo, poi mister Rambaudi ci ha comunicato che avrebbe fatto fermare la sua squadra e avrebbe “restituito” il gol. Un bellissimo gesto compiuto da una persona che ha fatto calcio ad alti livelli. Lo ha applaudito anche mio padre che era in tribuna e che conosce bene Rambaudi".