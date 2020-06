. Che sia anche questo il motivo di una privazione della libertà che per Rui Pinto va avanti da ormai un anno e mezzo? E come se non bastasse,. A proposito di costui, il responsabile della comunicazione del Benfica, Luís Bernardo, afferma che egli non lavora più nel club encarnado da oltre un anno . Come l'ex consulente per gli affari giuridici Paulo Gonçalves, del resto. È una storia inquietante, da Teoria e Tecnica della Macchina del Fango, quella rivelata dal quotidiano Público nell'edizione andata in edicola ieri. Parte da una denuncia presentata il 13 dicembre 2019 dal team legale di Rui Pinto. Oggetto della denuncia èUna sfacciata provocazione, con quel #provateaprendermi preceduto dall'acronimo LOL (Laughing Out Loud, che equivale al nostro “ridere a crepapelle”).. E a chi piace essere preso per i fondelli?, come del resto veniva messo in chiaro dalle informazioni di presentazione inserite nella stessa pagina, con la stringa che dice: “Non rappresentiamo Football Leaks ma appoggiamo la sua causa”.Ma allora a cosa serviva questa fantomatica pagina di appoggio a Football Leaks? Una ricostruzione molto efficace viene fatta in un thread scritto da Pedro Bragança su Twitter.Si tratta di una pagina anti-Sporting, che usa un tono satirico ma non risparmia di picchiare duro quando serve. E questa venatura di anti-sportinguismo risulta coerente con la (erronea) impressione che i primi passi dell'operazione Football Leaks avevano suscitato.. Compreso il post dello sberleffo, erroneamente attribuito a Rui Pinto.Resta da dire quale sia stata la sorte dellaSecondo il procuratore aggiunto Pedro Roque, l'autore del post (di cui il thread di Pedro Bragança cita per esteso nome e cognome) non avrebbe commesso alcun reato perché, come riferisce Público,Non chiedeteci cosa significhi. Ma siamo convinti che in Portogallo il Conte Raffaello Mascetti sarebbe stato presidente della Corte Costituzionale.P.S. #freeruipinto@pippoevai