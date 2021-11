Non solo, ma tutto il mondo oggi ricorda Diego Armandoper celebrarlo ad un anno dalla sua morte. Non esiste angolo del pianetaabitato da qualcuno che non sa chi fosse e che cosa abbia rappresentato questo campione del calcio dalla valenza planetaria.Di Diego è stato detto tutto e forse anche di più.come fuoriclasse praticamente unico,dai perbenisti e dai moralisti per la sua vita privata esagerata e sempre sospesa sul confine del lecito.. Terribilmente e anche tragicamente lineare e fedele al suo modo di intendere il mondo non ha mai tradito se stesso, mentre molte volte è stato tradito da chi gli stava accanto per pura convenienza.per dare un senso di eterna bellezza alle sue “opere” sportive.per compiere un viaggio allucinante nei gironi dell’inferno in terra tra droga, alcool, sesso sfrenato e vizi assortiti. Questo tipo di operazione divisiva non ci interessa affatto ed è anche del tutto strumentale. Lo dice la storia dello stesso Maradona che ha pagato puntualmente e personalmente ciascuna devianza, lo sostiene quella dei grandii quali hanno lasciato al mondo opere eterne.era uno squilibrato e drogato,un feticista,un violento,persino un assassino. Egdar Allanscriveva sotto l’effetto del laudano,era un maniaco del sesso,un depresso impotente,un guardone. Puccini picchiava le donne e la sua giovane amante si tolse la vita gettandosi nel lago, Vasco di cocaina per poco ci muore, Freddie Mercury venne ucciso dall’Aids. Nessuno di questi giganti viene mortificato dal pensiero corrente, ma a ciascuno di essi viene giustamente tributato l’onore dell’eternità a fronte dei loro capolavori. Ed è esattamente ciò che va fatto per Diego, specialmente oggi. Ricordare e tornare ad ammirare le sue “opere” uniche di genio irripetibile.